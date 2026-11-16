 Το τραπεζομάντηλο φεύγει από το τραπέζι: Το κομψό, φυσικό υλικό που κερδίζει τώρα τους διακοσμητές
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το τραπεζομάντηλο φεύγει από το τραπέζι: Το κομψό, φυσικό υλικό που κερδίζει τώρα τους διακοσμητές

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Τέλος στα τραπεζομάντηλα όπως τα ξέραμε -Το φυσικό υλικό που επιλέγουν οι διακοσμητές για ένα κομψό τραπέζι
Τραπέζι/ Φωτογραφία: Unsplash

Μπορεί κανείς να στρώσει το τραπέζι με λεπτές πλάκες σχιστόλιθου αντί για τραπεζομάντηλο; Η νέα τάση που έρχεται να αλλάξει την εικόνα του τραπεζιού μάς δείχνει πώς.

Το τραπέζι έχει γίνει ένα από τα αγαπημένα πεδία έκφρασης για όποιον ασχολείται με τη διακόσμηση. Δεν είναι πια μόνο το έπιπλο γύρω από το οποίο μαζευόμαστε, αλλά μια επιφάνεια που στήνεται με την ίδια φροντίδα που στήνεται ένα ράφι ή μια γωνιά του σαλονιού.

Δείτε ποια νέα τάση αντικαθιστά το τραπεζομάντηλο στο Bovary.gr.

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