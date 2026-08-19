Το πρακτικό τραπεζάκι από τα ΙΚΕΑ που χωράει παντού -Μικρό και ευέλικτο, ιδανικό για κάθε χώρο - iefimerida.gr

Τα βοηθητικά τραπεζάκια έχουν την τιμητική τους στα σύγχρονα σπίτια. Πόσο μάλλον αν είναι πτυσσόμενα.

Το ΙΚΕΑ λάνσαρε το απόλυτο τραπεζάκι που θα σας εξυπηρετήσει -όχι μόνο στο σαλόνι. Το βοηθητικό τραπέζι συνδυάζει διακριτικό σχεδιασμό και πρακτικότητα, αποτελώντας μια ιδιαίτερα χρήσιμη προσθήκη δίπλα στον καναπέ.

Δείτε το βοηθητικό τραπεζάκι από τα ΙΚΕΑ στο Bovary.gr.