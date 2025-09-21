Total black κομψότητα: Η Δούκισσα Νομικού στον γάμο του Παύλου Βαρδινογιάννη - iefimerida.gr

Το απόγευμα του Σαββάτου, ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Κατερίνα Μπιρμπίλη ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη. Τους νεόνυμφους πάντρεψαν τρεις κουμπάροι, ανάμεσά τους και μέλη της οικογένειας Βαρδινογιάννη, καθώς και μια στενή φίλη του γαμπρού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχώρισε η Δούκισσα Νομικού, η οποία επέλεξε να διαφοροποιηθεί με μία κομψή και σύγχρονη εμφάνιση, αποφεύγοντας τα κλασικά μοτίβα των γάμων.

Η Δούκισσα Νομικού επέλεξε ένα total black σύνολο που εντυπωσίασε για την απλότητα και την κομψότητά του. Φόρεσε ένα μακρύ μαύρο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με ένα μαύρο blazer, δημιουργώντας ένα σύνολο που αποπνέει διακριτική φινέτσα χωρίς περιττές υπερβολές.

Τα μαλλιά της ήταν ελεύθερα, φυσικά, αγκαλιάζοντας απαλά το πρόσωπό της, ενώ το μακιγιάζ της τόνιζε διακριτικά τα μάτια, αναδεικνύοντας το βλέμμα της με έναν αέρα φυσικής λάμψης.

