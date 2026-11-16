Αντίο μαύρο -Τόνια Σωτηροπούλου και Τζένη Θεωνά προτείνουν μποτάκια για τις γιορτές, στο πιο glam χρώμα

Τα χρυσά μποτάκια επιστρέφουν στο προσκήνιο και η Τόνια Σωτηροπούλου με την Τζένη Θεωνά μάς δίνουν δύο διαφορετικές ιδέες για να τα εντάξουμε στις γιορτινές εμφανίσεις μας.

Καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά, η αναζήτηση του ιδανικού γιορτινού look γίνεται ολοένα και πιο επίκαιρη. Οι παγιέτες, τα βελούδινα φορέματα και τα σατέν σύνολα έχουν παραδοσιακά την τιμητική τους, όμως φέτος υπάρχει ένας ακόμη τρόπος να προσθέσουμε λάμψη στις εμφανίσεις μας, χωρίς απαραίτητα να επενδύσουμε σε ένα εντυπωσιακό φόρεμα.

Ο λόγος για τα χρυσά μποτάκια, ένα ιδιαίτερο παπούτσι που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμη και το πιο απλό σύνολο, χαρίζοντάς του αμέσως γιορτινή διάθεση. Με μεταλλιζέ φινίρισμα, μυτερές γραμμές ή ιδιαίτερες υφές, τα χρυσά ankle boots αποτελούν μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στις κλασικές μαύρες γόβες και τα πέδιλα που συνήθως επιλέγουμε για τα ρεβεγιόν.

Η Τόνια Σωτηροπούλου και η Τζένη Θεωνά δείχνουν πώς μπορούμε να υιοθετήσουμε την τάση, καθεμία με το δικό της προσωπικό στιλ.

Δείτε πώς φόρεσαν Τόνια Σωτηροπούλου και Τζένη Θεωνά στο Bovary.gr.