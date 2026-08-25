 Τόνια Σωτηροπούλου: Η chic εμφάνιση στη Σικελία που αποδεικνύει γιατί το μαύρο δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τόνια Σωτηροπούλου: Η chic εμφάνιση στη Σικελία που αποδεικνύει γιατί το μαύρο δεν φεύγει ποτέ από τη μόδα

Τόνια Σωτηροπούλου: Στη Σικελία με το total black look που ταιριάζει ιδανικά στο τέλος του καλοκαιριού
Τόνια Σωτηροπούλου/ Φωτογραφία: Instagram/ @toniasotiropoulou
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Τόνια Σωτηροπούλου επιλέγει ένα effortless μαύρο σύνολο για τη βραδινή της βόλτα στη Σικελία.

Η Τόνια Σωτηροπούλου βρίσκεται στη Σικελία μαζί με τον Κωστή Μαραβέγια, απολαμβάνοντας τις καλοκαιρινές ημέρες στην Ιταλία, και ανάμεσα στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε από την απόδρασή της ξεχωρίζει ένα look που έχει όλη την ανεπιτήδευτη κομψότητα μιας καλοκαιρινής βραδιάς.

Δείτε την εμφάνιση της Τόνιας Σωτηροπούλου στο Bovary.gr.

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