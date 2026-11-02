Η Τόνια Σωτηροπούλου με το μαύρο παντελόνι από τα Calzedonia που θα φοράτε στο γραφείο και τη βόλτα - iefimerida.gr

Η Τόνια Σωτηροπούλου επέλεξε ένα μαύρο παντελόνι με πιέτες από την Calzedonia, αποδεικνύοντας ότι η άνεση και η κομψότητα μπορούν να συνυπάρχουν στο καθημερινό ντύσιμο.

Η Τόνια Σωτηροπούλου ξεχωρίζει για το ανεπιτήδευτο στιλ της, επιλέγοντας συχνά διαχρονικά κομμάτια που συνδυάζουν την κομψότητα με τη σύγχρονη αισθητική. Οι εμφανίσεις της αποτελούν πηγή έμπνευσης για όσες αγαπούν το minimal ντύσιμο και αναζητούν εύκολους τρόπους να ανανεώσουν την γκαρνταρόμπα τους.

Αυτή τη φορά, η ηθοποιός επέλεξε ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια της γυναικείας γκαρνταρόμπας, το μαύρο παντελόνι, το οποίο μπορεί να φορεθεί σχεδόν σε κάθε περίσταση.

Δείτε την Τόνια Σωτηροπούλου με παντελόνι από τα Calzedonia στο Bovary.gr.