Τόνια Σωτηροπούλου: Άλλαξε τα μαλλιά της και έκανε τις αφέλειες που αγαπούν οι Γαλλίδες - iefimerida.gr

Η Τόνια Σωτηροπούλου ανανέωσε την εμφάνισή της, υιοθετώντας αφέλειες που πλαισιώνουν το πρόσωπό της και δίνουν έναν ανεπιτήδευτο, γαλλικό αέρα στο στιλ της.



Μια αλλαγή στα μαλλιά της αποφάσισε να κάνει η Τόνια Σωτηροπούλου, η οποία εμφανίστηκε με νέο κούρεμα και αφέλειες, αποδεικνύοντας πως ακόμη και μια μικρή παρέμβαση μπορεί να ανανεώσει ολόκληρη την εικόνα μας.

Η ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία από την επίσκεψή της στην ανακαινισμένη Nespresso Boutique στο Κολωνάκι, τραβώντας την προσοχή τόσο με το νέο της hairstyle όσο και με το κομψό σύνολο που επέλεξε.

Δείτε το νέο κούρεμα της Τόνιας Σωτηροπούλου στο Bovary.gr.