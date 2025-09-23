Η νέα τάση στο μακιγιάζ που φέρνει τη ζεστασιά του καλοκαιριού στο φθινόπωρο - Φωτεινό και διακριτικό - iefimerida.gr

Το μακιγιάζ «toasty» είναι η απόλυτη τάση για τη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο, κατακλύζοντας τα social media και αναδεικνύοντας φυσικά τη ζεστασιά της επιδερμίδας.

Καθώς οι μέρες μικραίνουν και οι θερμοκρασίες πέφτουν, τα έντονα καλοκαιρινά looks με sunkissed επιδερμίδα, ρουζ και ζουμερά χείλη περνούν σε δεύτερη μοίρα. Ωστόσο, δεν θέλουμε να χάσουμε την ηλιοκαμένη λάμψη μας. Το toasty makeup επανέρχεται με αποχρώσεις καφέ και χάλκινου, εμπνευσμένες από τα ξερά φύλλα και τα φθινοπωρινά ηλιοβασιλέματα, προσφέροντας ένα φωτεινό και ζεστό αποτέλεσμα.

Πρόκειται για ένα φρέσκο, καθημερινό look που παραμένει κομψό και κατάλληλο για πιο επίσημες εμφανίσεις, διατηρώντας την αίσθηση της φυσικής λάμψης και της ζεστής, υγιούς επιδερμίδας.

