Τι τρώνε οι αστροναύτες στο Διάστημα; Το μενού της Artemis II αποκαλύπτεται - iefimerida.gr

Η αποστολή Artemis II της NASA, που για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια έστειλε τέσσερις αστροναύτες σε ένα ταξίδι γύρω από τη Σελήνη, αποτελεί όχι μόνο τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά και μια μικρή γαστρονομική περιπέτεια.

Οι αστροναύτες Ριντ Ουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Τζέρεμι Χάνσεν και Κρίστινα Κοχ έχουν στη διάθεσή τους 189 διαφορετικά είδη τροφίμων, επιλεγμένα με προσοχή ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες τους σε θρεπτικά συστατικά, γεύση και πρακτικότητα σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

Στο Διάστημα, η σωστή διατροφή είναι σημαντική για τη διατήρηση της δύναμης και της υγείας των μυών και των οστών, καθώς η βαρύτητα απουσιάζει. Επιπλέον, η ποικιλία και η γεύση των τροφών παίζουν σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των αστροναυτών, προσφέροντας αίσθηση κανονικότητας και άνεσης σε ένα απομονωμένο και ακραίο περιβάλλον.

