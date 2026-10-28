Λαμπερά ή ενυδατωμένα χείλη; Τι προσφέρει πραγματικά το lip gloss και τι το lip oil - iefimerida.gr

Με τόσες επιλογές στην αγορά, από διάφανα gloss μέχρι έλαια χειλιών με περιποιητική δράση, δεν είναι πάντα εύκολο να ξέρουμε ποιο προϊόν ανταποκρίνεται πραγματικά στις ανάγκες μας.

Η υφή, το τελικό αποτέλεσμα και η αίσθηση που αφήνουν στα χείλη είναι μερικά από τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά. Το ζητούμενο δεν είναι ποιο προϊόν είναι καλύτερο γενικά, αλλά ποιο ταιριάζει περισσότερο σε όσα θέλουμε από την καθημερινή μας ρουτίνα.

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