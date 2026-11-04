Τι παρατηρούν πρώτα οι καλεσμένοι όταν έρχονται στο σπίτι σας, σύμφωνα με ειδικούς στην καθαριότητα - iefimerida.gr

Οι γιορτές είναι η ιδανική αφορμή για να ανοίξουμε το σπίτι μας σε καλεσμένους, να στρώσουμε το γιορτινό τραπέζι και να δημιουργήσουμε όμορφες στιγμές με τους αγαπημένους μας

Πριν, όμως, φτάσουν οι καλεσμένοι, ξεκινά η γνώριμη αγωνία της προετοιμασίας: Είναι όλα καθαρά; Μήπως κάτι ξέχασα; Χρειάζεται να τακτοποιήσω και την τελευταία γωνιά; Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να κάνεις γενική καθαριότητα σε ολόκληρο το σπίτι. Υπάρχουν, σύμφωνα με τους ειδικούς, 9 συγκεκριμένα σημεία που τραβούν πρώτα την προσοχή των επισκεπτών και μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην πρώτη εντύπωση.

Δείτε ποια είναι αυτά τα 9 πράγματα που προσέχουν οι καλεσμένοι στο bovary.gr