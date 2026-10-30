Τι χωράει μέσα στην απίστευτα τεράστια τσάντα της Rosalía; - iefimerida.gr

Η Rosalía εθεαθη στους δρόμους του Μανχάταν με μια τσάντα ενός μέτρου και παπούτσια που δίνουν την ψευδαίσθηση μπαλαρίνας στις μύτες των ποδιών. Το αποτέλεσμα δεν πέρασε απαρατήρητο.

Η τραγουδίστρια κουβαλάει πολλά αυτές τις μέρες, και την Τετάρτη το έδειξε με τον πιο κυριολεκτικό τρόπο. Η 34χρονη δημιουργός εμφανίστηκε στους δρόμους της Νέας Υόρκης με μια τεράστια τσάντα περασμένη στον ώμο και με ψηλοτάκουνα που φαινόταν να αψηφούν τη βαρύτητα.

Δείτε την εμφάνιση της Rosalía με την τεράστια τσάντα στο Bovary.gr.