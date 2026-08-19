«Χάνουμε την αντίληψη του τι είναι φυσικό»: Δύο φωτογράφοι μιλούν για τη φωτογραφία στην εποχή της AI - iefimerida.gr

Στις 19 Αυγούστου τιμάται η φωτογραφία, μια τέχνη που εδώ και σχεδόν δύο αιώνες καταγράφει στιγμές, αποτυπώνει συναισθήματα και αφηγείται ιστορίες μέσα από την εικόνα.

Από την πρώτη μόνιμη εικόνα του Nicéphore Niépce μέχρι τα αυτοπορτρέτα, τη μόδα και την τεχνητή νοημοσύνη, η φωτογραφική τέχνη συνεχίζει να καταγράφει όχι μόνο τον κόσμο γύρω μας, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας.

Δύο Ελληνίδες φωτογράφοι μιλούν στο Bovary για την οικειότητα μπροστά στον φακό, την αλήθεια της εικόνας και το τι σημαίνει να φωτογραφίζεις έναν άνθρωπο σήμερα.

Διαβάστε την συνέντευξη που έδωσαν οι φωτογράφοι στο Bovary.gr