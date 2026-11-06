Η Θέμις Μπαζάκα με τζιν και το πουκάμισο που φορούν οι πιο στιλάτες royals -Η κομψή εμφάνιση - iefimerida.gr

Η Θέμις Μπαζάκα πραγματοποίησε μια κομψή εμφάνιση στη Θεσσαλονίκη, επιλέγοντας ένα χαλαρό αλλά ιδιαίτερα προσεγμένο σύνολο, με πρωταγωνιστή ένα διαχρονικό πουκάμισο που αγαπούν ιδιαίτερα οι royals.

Η αγαπημένη ηθοποιός βρέθηκε στο Ολύμπιον, με αφορμή την έναρξη του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και τράβηξε τα βλέμματα με το ανεπιτήδευτο στιλ της. Η Θέμις Μπαζάκα, που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αισθητική της, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι η κομψότητα δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά σωστούς συνδυασμούς και διαχρονικά κομμάτια.

Για την περίσταση, επέλεξε ένα σκούρο μπλε τζιν παντελόνι με φαρδιά γραμμή, το οποίο συνδύασε με ένα εκρού πουκάμισο με φιόγκο στον λαιμό, γνωστό και ως pussy-bow blouse. Ολοκλήρωσε το σύνολό της με ένα μαύρο σακάκι, δημιουργώντας ένα κομψό αποτέλεσμα που ισορροπούσε ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο.

Δείτε την εμφάνιση της Θέμιδας Μπαζάκα στο Bovary.gr.