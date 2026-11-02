Η φθινοπωρινή παλέτα στα καλύτερά της: Τέσσερις στιλάτες Ελληνίδες ηθοποιοί στο θέατρο - iefimerida.gr

Τέσσερις Ελληνίδες ηθοποιοί βρέθηκαν στο Θέατρο του Νέου Κόσμου και ξεχώρισαν με τις στιλιστικές επιλογές τους, αποδεικνύοντας ότι οι αποχρώσεις του φθινοπώρου μπορούν να δημιουργήσουν κομψά και ενδιαφέροντα σύνολα.

Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Οι σεξουαλικές νευρώσεις των γονιών μας», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη, συγκέντρωσε πλήθος καλλιτεχνών και γνωστών προσώπων από τον χώρο του θεάτρου και της τηλεόρασης.

Ανάμεσα στις παρουσίες που ξεχώρισαν ήταν η Ιώβη Φραγκάτου, η Δανάη Μιχαλάκη, η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη και η Αναστασία Παντούση, οι οποίες φωτογραφήθηκαν μαζί, επιλέγοντας τέσσερα διαφορετικά looks με κοινό χαρακτηριστικό τις φθινοπωρινές αποχρώσεις και τις ενδιαφέρουσες υφές.

Η Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη, μάλιστα, είχε έναν επιπλέον λόγο να βρίσκεται στο θέατρο, καθώς πρωταγωνιστεί στην παράσταση, υποδυόμενη τη Ντόρα, την κεντρική ηρωίδα του έργου του Ελβετού συγγραφέα Λούκας Μπαίρφους.

Δείτε τις τέσσερις Ελληνίδες ηθοποιοί στο Bovary.gr.