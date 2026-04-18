Αντί για τζιν: Τέσσερα υφασμάτινα παντελόνια από τα Marks & Spencer που συνδυάζουν άνεση και στιλ - iefimerida.gr

Στη συλλογή των Marks & Spencer εντοπίσαμε τέσσερα υφασμάτινα παντελόνια που προσφέρουν πολλαπλούς συνδυασμούς και καλύπτουν κάθε στιλ και περίσταση.

Το υφασμάτινο παντελόνι αποτελεί την τέλεια εναλλακτική του τζιν, ειδικά για office looks ή πιο προσεγμένες εμφανίσεις στην καθημερινότητα. Είναι ένα κομμάτι που χαρίζει κομψότητα και ταυτόχρονα παραμένει άνετο και πρακτικό για πολύωρη χρήση. Το καλύτερο; Ταιριάζει με κάθε είδος παπουτσιού -από loafers και μπαλαρίνες μέχρι sneakers και ankle boots.

Τα παρακάτω υφασμάτινα παντελόνια που ανακαλύψαμε στα Marks & Spencer ισορροπούν ιδανικά ανάμεσα στην άνεση και τη διακριτική κομψότητα. Γι’ αυτό και θεωρούνται απαραίτητο basic στη γκαρνταρόμπα κάθε γυναίκας. Καλύπτουν όλες τις ανάγκες και ταιριάζουν εύκολα με τα περισσότερα κομμάτια της ντουλάπας.

