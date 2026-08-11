 Τέλος στο κλασικό μαύρο πουά -Η Μαρία Κορινθίου με το φόρεμα που απογειώνει κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τέλος στο κλασικό μαύρο πουά -Η Μαρία Κορινθίου με το φόρεμα που απογειώνει κάθε καλοκαιρινή εμφάνιση

Φωτογραφία/ Instagram: @mariakorinthiou
Φωτογραφία/ Instagram: @mariakorinthiou
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το φόρεμα της Μαρίας Κορινθίου αποπνέει αέρα μεσογειακής γοητείας και διαχρονικής κομψότητας

Η απόλυτη εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού συμπυκνώνεται σε μία μόνο φωτογραφία. Η ηθοποιός απαθανατίστηκε να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης δίπλα στο κύμα, συνδυάζοντας την παραδοσιακή γαστρονομία με μια εντυπωσιακή, καλοκαιρινή εμφάνιση που έκλεψε τις εντυπώσεις.

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