Τέλος τα βαριά πόδια στον καύσωνα -Η στάση των 2 λεπτών που ξεπρήζει αστραγάλους και πέλματα - iefimerida.gr

Τα βράδια του καλοκαιριού, ειδικά όταν η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς και πάνω, πολλοί νιώθουν τα πόδια τους βαριά, πρησμένα και κουρασμένα. Οι αστράγαλοι πρήζονται, τα πέλματα «καίνε» και κάθε βήμα μοιάζει πιο δύσκολο.

Δεν είναι ιδέα σας. Η ζέστη προκαλεί διαστολή των φλεβών, ώστε το σώμα να αποβάλλει πιο εύκολα τη θερμότητα. Ωστόσο, αυτή η διαδικασία δυσκολεύει την επιστροφή του αίματος από τα πόδια προς την καρδιά.

Έτσι το αίμα συγκεντρώνεται στα κάτω άκρα και δημιουργείται η γνωστή αίσθηση βάρους και πρηξίματος.

Μάθετε στο Bovary.gr πώς να ξεπρηστούν τα πόδια