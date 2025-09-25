Τεχνική για seamless μετάβαση στα φυσικά λευκά μαλλιά -Κομψό και αρμονικό αποτέλεσμα - iefimerida.gr

Στην εποχή της αυθεντικότητας και της φυσικής ομορφιάς, το Grey Blending έχει αναδειχθεί ως η νέα τάση που αλλάζει την αντίληψή μας για τα λευκά μαλλιά.

Αντί να προσπαθείτε να καλύψετε τις πρώτες λευκές τρίχες ή τα γκρίζα σημεία, η φιλοσοφία αυτή ενθαρρύνει τη σύντηξη των φυσικών λευκών με τον υπόλοιπο τόνο των μαλλιών, δημιουργώντας ένα κομψό, αρμονικό αποτέλεσμα.

