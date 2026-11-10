Ταξίδι στη Θεσσαλονίκη: Αυτό είναι το φαγητό που δεν πρέπει να λείπει από τη λίστα σας - iefimerida.gr

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει και σιγά σιγά επισκέπτες από κάθε γωνιά της χώρας αλλά και του κόσμου, συρρέουν στην πόλη.

Μπορεί να ακούγεται κλισέ, αλλά η Θεσσαλονίκη είναι πανέμορφη όλο τον χρόνο και κάθε φορά που κάποιος βρίσκεται στους δρόμους της απολαμβάνει τη ζωντάνια της.

Επισκέπτες, σινεφίλ και παρέες που θα βρεθούν στην πόλη για χάρη του Φεστιβάλ, έχουν για ακόμη μια φορά την ευκαιρία να χαρούν την γαστρονομία της. Άλλωστε φημίζεται για το καλό φαγητό της.

Μάθετε στο Bovary.gr ποιο είναι το φαγητό