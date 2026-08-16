Η τάση στις κουζίνες που χαρίζει πιο καθαρή και μοντέρνα εικόνα -Τι προτείνει ειδικός - iefimerida.gr

Στα περισσότερα σπίτια, οι κουζίνες μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, καθώς διαθέτουν παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές και αντίστοιχες επιλογές σε έπιπλα.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και συνδυάζονται μεταξύ τους είναι αυτός που καθορίζει την τελική εικόνα του χώρου. Μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν μια κουζίνα να δείχνει κομψή και εκλεπτυσμένη ή, αντίθετα, βαρετή και συνηθισμένη.

Ο ειδικός στις κουζίνες Daniel Colino από την Cocinas CJR επισημαίνει ότι μερικές απλές προσθήκες μπορούν να αλλάξουν εντελώς την εμφάνιση ενός χώρου. «Οι εντοιχισμένες ηλεκτρικές συσκευές κάνουν το συνολικό αποτέλεσμα πολύ πιο καθαρό και, αν αυτό δεν είναι εφικτό, επιλέξτε μαύρο ματ», αναφέρει, προτείνοντας μία από τις βασικές τάσεις στον σχεδιασμό της κουζίνας.

Δείτε την τάση στις κουζίνες που χαρίζει πιο καθαρή εικόνα, στο Bovary.gr﻿