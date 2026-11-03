Οι 8 τάσεις του φθινοπώρου που θα ανανεώσουν το στιλ σας -Για κάθε ηλικία και γούστο - iefimerida.gr

Από τα ρούχα και τα πανωφόρια μέχρι τους συνδυασμούς που βλέπουμε όλο και συχνότερα στο street style, ξεχωρίσαμε οκτώ τάσεις που διαμορφώνουν τη μόδα της φετινής σεζόν.

Οι συλλογές για το φθινόπωρο και τον χειμώνα 2026-2027 μάς έχουν ήδη δώσει μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για όσα θα φορεθούν. Ανάμεσα στις προτάσεις των σχεδιαστών υπάρχουν τάσεις που γνωρίζουμε από το παρελθόν, άλλες που επιστρέφουν με αρκετές αλλαγές, αλλά και ορισμένες που βασίζονται περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο συνδυάζονται τα ρούχα παρά στα ίδια τα κομμάτια.

Δείτε τις οκτώ τάσεις στο Bovary.gr.