 Τα πιο συχνά λάθη που κάνουν τα μαλλιά να φριζάρουν τον χειμώνα
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα πιο συχνά λάθη που κάνουν τα μαλλιά να φριζάρουν τον χειμώνα

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Photo: Pexels
Photo: Pexels

Μπορεί το καλοκαίρι να συνδέουμε το φριζάρισμα με την υγρασία, όμως και ο χειμώνας έχει τους δικούς του λόγους που κάνουν τα μαλλιά πιο ατίθασα. Οι εναλλαγές θερμοκρασίας, η θέρμανση στους εσωτερικούς χώρους και τα ζεστά αξεσουάρ της εποχής επηρεάζουν την όψη και την υφή τους, κάνοντας τη σωστή περιποίηση ακόμη πιο σημαντική.

Η υγρασία έξω, η ξηρή ατμόσφαιρα στους εσωτερικούς χώρους, τα καλοριφέρ, αλλά και η συνεχής τριβή με σκουφιά, κασκόλ και πλεκτά ρούχα μπορούν να κάνουν τα μαλλιά να χάσουν το σχήμα και τη λεία υφή τους. Το φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο στα σγουρά, κυματιστά, πορώδη ή βαμμένα μαλλιά, τα οποία χρειάζονται συχνά περισσότερη φροντίδα.

Δείτε γιατί τα μαλλιά φριζάρουν περισσότερο τον χειμώνα και τι μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τη λεία υφή τους στο Bovary.gr

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