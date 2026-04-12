Τα παπούτσια που αντικαθιστούν τα τακούνια και τα αθλητικά παπούτσια - iefimerida.gr

Αν κάτι γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα σόου ως τις βιτρίνες είναι ένα πράγμα: Φέτος ένα παπούτσι κυριαρχεί, η μπαλαρίνα γάντι.

Μπορεί η μπαλαρίνα, τα περίφημα ballet flats να είναι διαχρονικά πάντα στη μόδα κερδίζοντας μια σταθερή θέση στις κολεξιόν των μεγάλων οίκων και να περιλαμβάνονται σταθερά σε κάθε συλλογή, ωστόσο φέτος όχι μόνο εδραιώνονται, αλλά ένα συγκεκριμένο είδος τους, οι μπαλερίνες-κάλτσα που έκαναν την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια εκτόπισαν παπούτσια που κυριάρχησαν όπως τα sneakers και τα τακούνια. Για να είμαστε πιο σωστοί και καθώς πάντα τα sneakers και τα τακούνια θα έχουν μια σταθερή θέση στις ντουλάπες όλων, οι μπαλαρίνες-κάλτσα αυτή τη σεζόν γινονται η κυρίαρχη και βολική επιλογή που συνδυάζει μοναδικό στιλ και άνεση.

Πρόκειται για παπούτσια που τα είδαμε... να έρχονται έχοντας την τιμητική τους στα μεγάλα σόου και πλέον τα βλέπουμε σε όλες τις βιτρίνες από τα καταστήματα γρήγορης μόδας ώς τους μεγάλους οίκους. Κοινώς κυριαρχούν, υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλλία και σίγουρα εκεί έξω υπάρχει ένα ζευγάρι για την κάθε μία.





Μπαλαρίνες τύπου γάντι, γιατί ξεχωρίζουν

Οι μπαλαρίνες τύπου γάντι έχουν μια πιο διακριτική και ώριμη γοητεία και επαναπροσδιορίζουν την έννοια του μινιμαλισμού, καθώς στην πλειοψηφία τους είναι απλές και χωρίς διακοσμητικές λεπτομέρειες, χωρίς λουράκια ή αγκράφες. Η μύτη είναι γενικά στρογγυλεμένη ή ελαφρώς τετράγωνη, ενώ η λεπτή σόλα και το ελαφρώς ψηλότερο πάνω μέρος στο κουντεπιέ συμβάλλουν στον καθορισμό μιας καθαρής, σύγχρονης σιλουέτας. Συνήθως είναι φτιαγμένες από μαλακό δέρμα και εφαρμόζουν τέλεια στο πόδι, τυλίγοντάς το σαν δεύτερο δέρμα και επαναπροσδιορίζοντας την έννοια του μινιμαλισμού.

Σε τι χρώματα;

Κυριαρχούν οι ουδέτεροι τόνοι όπως το μαύρο, το λευκό, το κρεμ και το καφέ, σε συνδυασμό με απαλές, ελαστικές υφές όπως το λείο δέρμα ή το νάπα, που τονίζουν την αίσθηση δεύτερου δέρματος που είναι χαρακτηριστικό αυτού του είδους παπουτσιού.

Ισορροπούν ανάμεσα στην άνεση και στην κομψότητα, είναι άνετα οπως τα sneakers αλλά πιο κομψά, ενώ δημιουργεί νια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τις πιο φαρδιές, πιο ρευστές σιλουέτες που είναι αυτή τη στιγμή στη μόδα.

Loeffler Randall

LE MONDE BERYL

Torry Burch﻿

Alaia

Everlane