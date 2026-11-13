Τα παπούτσια με τις σούρες είναι ξανά στη μόδα -Το comeback από τα 2000s που κανείς δεν περίμενε

Οι σούρες και οι πτυχώσεις, που γνωρίσαμε στη μόδα των 2000s, επιστρέφουν αυτή τη σεζόν και αλλάζουν την όψη των αγαπημένων μας παπουτσιών, από τις γόβες μέχρι τις μπαλαρίνες και τα μοκασίνια.

Εάν παρακολουθείτε τις τάσεις στα παπούτσια, θα έχετε διαπιστώσει πως τα τελευταία χρόνια οι σχεδιαστές πειραματίζονται αρκετά με τις φόρμες, τα υλικά αλλά και τις λεπτομέρειες που μπορούν να διαφοροποιήσουν ακόμη και τα πιο κλασικά σχέδια.

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