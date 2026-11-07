Από την ημέρα του γάμου στις επίσημες εμφανίσεις: Οι celebrities φορούν ξανά τα νυφικά τους και δίνουν ιδέες - iefimerida.gr

Το νυφικό είναι ένα από τα πιο ξεχωριστά φορέματα μιας γυναίκας, αλλά συχνά φοριέται μόνο μία φορά.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης των νυφικών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Κάποιες νύφες επιλέγουν να φορέσουν το νυφικό της μητέρας ή της γιαγιάς τους, άλλες μεταποιούν ένα παλιό σχέδιο, ενώ δεν λείπουν εκείνες που προσαρμόζουν ένα σύνολο με διαφορετικά αξεσουάρ, δίνοντάς του εντελώς νέα ταυτότητα. Ακόμη και στον κόσμο των celebrities, όπου οι εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί συνδέονται συχνά με ολοκαίνουργιες δημιουργίες υψηλής ραπτικής, υπάρχουν γυναίκες που επιλέγουν να επιστρέψουν σε ένα φόρεμα με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία.

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