 Τα μάξι φορέματα που κυριαρχούν το καλοκαίρι -Οι 5 τάσεις που ξεχωρίζουν και απογειώνουν το στιλ - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα μάξι φορέματα που κυριαρχούν το καλοκαίρι -Οι 5 τάσεις που ξεχωρίζουν και απογειώνουν το στιλ

Οι πέντε επικρατέστερες τάσεις στα μάξι φορέματα που χαρίζουν ασυναγώνιστο στιλ
Φωτογραφία: Isabel Marant/Chanel/Tom Ford/Ralph Lauren/Mugler
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από διαφορετικές γραμμές μέχρι χρώματα και prints, τα μάξι φορέματα του φετινού καλοκαιριού ακολουθούν πέντε βασικές τάσεις της σεζόν.

Από διαφάνειες και περίτεχνα layers μέχρι τις απόλυτα καθαρές γραμμές, έντονα χρώματα μέχρι τις υφές που παραπέμπουν στην πιο χειροποίητη καλοκαιρινή αισθητική, το μάξι φόρεμα είναι το ρούχο που απολμβάνουμε να φοράμε τους καλοκαιρινούς μήνες.

Δείτε ποια μάξι φορέματα είναι επικρατέστερα στο Bovary.gr.

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