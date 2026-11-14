Τα μακριά παλτό κάνουν ακόμα και το πιο απλό ντύσιμο να δείχνει ακριβό -8 κομψά σχέδια για τον χειμώνα

Το μακρύ παλτό επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο και επιβεβαιώνει τη διαχρονική του αξία

Κομψό, ευέλικτο και πάντα επίκαιρο, αποτελεί την ιδανική επιλογή για τις κρύες ημέρες, ενώ μπορεί να μεταμορφώσει την εικόνα ενός ντυσίματος με μία μόνο κίνηση. Τη φετινή σεζόν, μάλιστα, οι σχεδιαστές και τα fashion brands προτείνουν πολλές διαφορετικές εκδοχές του: από τα αυστηρά, ανδρόγυνα σχέδια και τα oversized πανωφόρια μέχρι εκείνα με τους έντονους ώμους ή τη ζώνη που αγκαλιάζει τη μέση. Είτε προτιμάτε ένα κλασικό και μίνιμαλ στιλ είτε αναζητάτε ένα κομμάτι με πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, το μακρύ παλτό είναι η επένδυση που θα δώσει στιλιστική υπεραξία στις εμφανίσεις σας.

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