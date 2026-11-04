 Τα καλύτερα προϊόντα για πιο μακριά και δυνατά μαλλιά χωρίς να λαδώνουν - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα καλύτερα προϊόντα για πιο μακριά και δυνατά μαλλιά χωρίς να λαδώνουν

Photo Credit: Pinterest Page @cliganic <p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/gynaika/thelete-pio-makria-mallia-horis-lipares-rizes">BOVARY Θέλετε πιο μακριά μαλλιά χωρίς λιπαρές ρίζες; Τα προϊόντα που φροντίζουν το τριχωτό χωρίς να το βαραίνουν - iefimerida.gr</a></p>
Photo Credit: Pinterest Page @cliganic <p>Πηγή: <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr">iefimerida.gr</a> - <a target="_blank" href="https://www.iefimerida.gr/gynaika/thelete-pio-makria-mallia-horis-lipares-rizes">BOVARY Θέλετε πιο μακριά μαλλ
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Κι αν η φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής δεν χρειάζεται απαραίτητα έλαια και λιπαρές υφές;

Για χρόνια έχουμε συνδέσει την περιποίηση της ρίζας με έλαια, όπως το καστορέλαιο και το δεντρολίβανο, θεωρώντας ότι η λιπαρή αίσθηση είναι απαραίτητο μέρος μιας ολοκληρωμένης haircare ρουτίνας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες επιλογές για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τη φροντίδα του τριχωτού, χωρίς να επιβαρύνουν τις ρίζες με βαριές, λιπαρές υφές.

Δείτε ποια προϊόντα μπορείτε να εντάξετε στη haircare ρουτίνα σας για να φροντίσετε τα μαλλιά σας χωρίς να λαδώνετε το τριχωτό στο Bovary.gr

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