Τα καλύτερα προϊόντα για πιο μακριά και δυνατά μαλλιά χωρίς να λαδώνουν - iefimerida.gr

Κι αν η φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής δεν χρειάζεται απαραίτητα έλαια και λιπαρές υφές;

Για χρόνια έχουμε συνδέσει την περιποίηση της ρίζας με έλαια, όπως το καστορέλαιο και το δεντρολίβανο, θεωρώντας ότι η λιπαρή αίσθηση είναι απαραίτητο μέρος μιας ολοκληρωμένης haircare ρουτίνας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες επιλογές για όσους επιθυμούν να ενισχύσουν τη φροντίδα του τριχωτού, χωρίς να επιβαρύνουν τις ρίζες με βαριές, λιπαρές υφές.

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