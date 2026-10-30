Από τα δαντελένια μέχρι τα χρωματιστά -Τα καλσόν που θα φορέσετε με τις φούστες σας φέτος - iefimerida.gr

Τα καλσόν αποκτούν φέτος πρωταγωνιστικό ρόλο στο ντύσιμο, με ιδιαίτερα χρώματα, σχέδια και υφές που ανανεώνουν ακόμη και τις πιο κλασικές φούστες.

Τα τελευταία χρόνια οι σχεδιαστές έχουν επαναφέρει τα καλσόν, προτείνοντας σχέδια που δεν περιορίζονται μόνο στον πρακτικό τους χαρακτήρα. Χρώματα, μοτίβα, δαντέλες και διαφορετικές υφές μάς επιτρέπουν να πειραματιστούμε περισσότερο με τις εμφανίσεις μας, ακόμη κι όταν επιλέγουμε να ντυθούμε με τα πιο απλά κομμάτια της ντουλάπας μας.

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