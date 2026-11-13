Τα IKEA έχουν τις κατσαρόλες που θυμίζουν την κουζίνα της γιαγιάς -Ρετρό, χρωματιστές και πολύ στιλάτες

Οι κατσαρόλες των γιαγιάδων μας επιστρέφουν, και τα ΙΚΕΑ τις ξαναφέρνουν με χρώματα που δύσκολα περνούν απαρατήρητα.

Η νέα συλλογή της σουηδικής εταιρείας εμπνέεται από τα vintage σχέδια του παρελθόντος και υπόσχεται να χαρίσει στην κουζίνα ρετρό διάθεση, χωρίς να βάλει σε κίνδυνο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Δείτε τις κατσαρόλες από τα ΙΚΕΑ στο Bovary.gr.