Τα επιθέματα ματιών που χαρίζουν πιο ξεκούραστο βλέμμα -Ακόμα κι όταν δεν έχουμε κοιμηθεί αρκετά - iefimerida.gr

Υπάρχουν πρωινά που το βλέμμα προδίδει την κούραση, ακόμη κι αν έχουμε κοιμηθεί αρκετά. Τα eye patches είναι ένας εύκολος τρόπος να προσφέρουμε στην περιοχή κάτω από τα μάτια λίγη επιπλέον περιποίηση και να της χαρίσουμε πιο ενυδατωμένη και ξεκούραστη όψη.

Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε το πρωί, όσο απολαμβάνουμε τον καφέ μας, ή πριν από το μακιγιάζ, για να προετοιμάσουμε την επιδερμίδα για το concealer. Μια εφαρμογή 10-15 λεπτών είναι αρκετή για μια μικρή στιγμή ανανέωσης, ενώ η φύλαξή τους στο ψυγείο προσφέρει ακόμη πιο δροσερή αίσθηση.

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