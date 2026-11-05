 Τα έπιπλα της γιαγιάς που επιστρέφουν στη μόδα: Η vintage λεπτομέρεια που κυριαρχεί τώρα στη διακόσμηση - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα έπιπλα της γιαγιάς που επιστρέφουν στη μόδα: Η vintage λεπτομέρεια που κυριαρχεί τώρα στη διακόσμηση

Φωτογραφία: Pinterest
Φωτογραφία: Pinterest
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Κάποτε θύμιζαν τα σαλόνια των γιαγιάδων μας, σήμερα όμως αποτελούν μία από τις πιο ενδιαφέρουσες τάσεις στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων

Τα έπιπλα με υφασμάτινη φούστα κάνουν δυναμικό comeback, φέρνοντας μαζί τους λουλουδάτα μοτίβα, ρίγες και μια νοσταλγική γοητεία που αποκτά σύγχρονο χαρακτήρα. Ανακαλύπτουμε πώς μια φαινομενικά παλιομοδίτικη λεπτομέρεια μεταμορφώνεται σε πρωταγωνιστή των πιο στιλάτων σπιτιών.

Διαβάστε περισσότερα για τη νέα τάση στη διακόσμηση στο Bovary.gr

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