Τα Beauty Advent Calendars που κάθε beauty lover θέλει φέτος τα Χριστούγεννα -Τι κρύβουν τα πιο λαχταριστά κουτιά - iefimerida.gr

Η εορταστική περίοδος πλησιάζει και μαζί της επιστρέφει ένα από τα πιο αγαπημένα beauty trends: τα ημερολόγια ομορφιάς. Μια μικρή καθημερινή έκπληξη, που μετατρέπει την αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα σε μια απολαυστική εμπειρία περιποίησης και ομορφιάς.

Εμπνευσμένα από τα παραδοσιακά Advent Calendars, κρύβουν πίσω από μικρά παραθυράκια ή συρταράκια μια διαφορετική έκπληξη για κάθε ημέρα του Δεκεμβρίου, από την 1η μέχρι την παραμονή των Χριστουγέννων. Αντί για σοκολατάκια, αυτή τη φορά ανακαλύπτουμε προϊόντα περιποίησης, μακιγιάζ και αρώματα.

Δείτε τα πιο ξεχωριστά beauty Advent Calendars της χρονιάς στο Bovary.gr