Τα ανοιξιάτικα μποτάκια από τα Zara που έχουν ξετρελάνει τις influencers -Πάνε με όλα, σε στιλάτο χρώμα - iefimerida.gr

Στη νέα συλλογή των Zara ανακαλύψαμε ένα ζευγάρι denim μποτάκια τα οποία θα γίνουν ανάρπαστα και είναι ιδανικά για τα ανοιξιάτικα look σου.

Η άνοιξη πλησιάζει και αυτό σημαίνει πως τα denim jackets όπως και τα φλοράλ φορέματα έχουν την τιμητική τους. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και είναι καιρός να αποχωριστούμε τα παλτό και τα ζεστά πουλόβερ μας.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οσο για τα παπούτσια, μετά από αναζήτηση στα καταστήματα Zara, εντοπίσαμε ένα ζευγάρι υφασμάτινα μποτάκια τα οποία είναι denim και ταιριάζουν τέλεια με τα φλοράλ φορέματά της. Εχουν διακριτικό τακούνι και έχουν μυτερή μύτη.

Μια Ισπανίδα influncer, η Maribel, έκανε δύο στιλάτα ανοιξιάτικα looks στο Instagram φορώντας τα denim μποτάκια από τα Zara. Στο ένα look, όπως θα δεις κι εσύ, συνδύασε μια μακριά denim φούστα με ένα κρεμ σακάκι από πάνω και τα denim Zara μποτάκια. Άλλωστε η τάση του denim on denim είναι πολύ must φέτος, όπου μπορείς να συνδυάσεις δυο denim κομμάτια μαζί.

Δείτε τα μποτάκια από τα Zara στο Bovary.gr.