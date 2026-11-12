 Τα 3 χρώματα που έχετε ήδη στην ντουλάπα σας και κάνουν κάθε χειμερινό look να δείχνει πιο κομψό και ακριβό
ΓΥΝΑΙΚΑ

Τα 3 χρώματα που έχετε ήδη στην ντουλάπα σας και κάνουν κάθε χειμερινό look να δείχνει πιο κομψό και ακριβό

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Τα 3 χρώματα που κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πολυτελής -Οι συνδυασμοί που αποπνέουν κομψότητα
Φωτογραφία: Getty Images

Υπάρχουν χρώματα που έχουμε συνδέσει με τις πιο κομψές χειμερινές εμφανίσεις. Το μαύρο, το μπλε και το μπορντό ανήκουν στην κατηγορία.

Συνήθως όλες μας, ή τουλάχιστον οι περισσότερες, καταλήγουμε να κάνουμε συνηθισμένους και ασφαλείς συνδυασμούς, ενώ μπορούμε να «παίξουμε» με τα χρώματα χωρίς να δημιουργήσουμε ένα «κραυγαλέο» αποτέλεσμα. Χρωματική ένταση δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να φορέσουμε όλη τη χρωματική ίριδα, ούτε να βγούμε από το comfort zone και το καθαρό στιλ που μας χαρακτηρίζει.

Δείτε πώς να τα συνδυάσετε στο Bovary.gr.

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