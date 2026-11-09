Ο χρωματικός συνδυασμός που κάνει κάθε ντύσιμο να δείχνει πολυτελές -Ό,τι πρέπει για τον χειμώνα - iefimerida.gr

Το μπορντό και το σοκολατί καφέ πρωταγωνιστούν στη φθινοπωρινή μόδα, δημιουργώντας έναν συνδυασμό που αποπνέει διαχρονική κομψότητα. Τα Marks & Spencer παρουσιάζουν κομμάτια που αναδεικνύουν τις δύο αποχρώσεις και δίνουν νέα πνοή στην γκαρνταρόμπα της σεζόν.

Κάθε φθινόπωρο, η μόδα στρέφεται σε πιο γήινες και ζεστές αποχρώσεις, που ταιριάζουν με την ατμόσφαιρα της εποχής. Φέτος, όμως, δύο συγκεκριμένα χρώματα έχουν καταφέρει να ξεχωρίσουν και να δημιουργήσουν έναν από τους πιο ενδιαφέροντες συνδυασμούς -το burgundy και το chocolate brown.

Το βαθύ μπορντό, με την ένταση και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, συναντά το πλούσιο σοκολατί καφέ, μια απόχρωση που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο αγαπημένες εναλλακτικές του μαύρου. Μαζί δημιουργούν μια χρωματική παλέτα που αποπνέει φινέτσα, ζεστασιά και μια αίσθηση ανεπιτήδευτης πολυτέλειας.

Δείτε τον χρωματικό συνδυασμό στο Bovary.gr.