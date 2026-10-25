Η Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου στο Λονδίνο: Η επιμελήτρια Κατερίνα Χατζή μάς αποκαλύπτει την Ελλάδα των άλλων - iefimerida.gr

Το Hellenic Centre του Λονδίνου φιλοξενεί την πρώτη έκθεση της Συλλογής Ειρήνης Παναγοπούλου εκτός Ελλάδας, με ένα βλέμμα στην Ελλάδα όπως τη φαντάστηκαν, θυμήθηκαν και επινόησαν ξανά οι καλλιτέχνες.

Στην Paddington Street, στη βρετανική πρωτεύουσα, ένα banner με το πορτρέτο του λόρδου Βύρωνα δίνει τον τόνο στην είσοδο του Hellenic Centre. Εκεί παρουσιάζεται η έκθεση «Revisiting: Fernweh, or Nostalgia for Unknown Lands», σε επιμέλεια της Κατερίνας Χατζή.

Διαβάστε τη συνέντευξη της επιμελήτριας της έκθεσης, Κατερίνας Χατζή, στο Bovary.gr.