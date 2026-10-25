 Η Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου στο Λονδίνο: Η επιμελήτρια Κατερίνα Χατζή μάς αποκαλύπτει την Ελλάδα των άλλων - iefimerida.gr
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Η Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου στο Λονδίνο: Η επιμελήτρια Κατερίνα Χατζή μάς αποκαλύπτει την Ελλάδα των άλλων

Ο λόρδος Βύρων, ο Martin Parr και η Ακρόπολη των άλλων: Η Συλλογή Ειρήνης Παναγοπούλου ταξιδεύει στο Λονδίνο
Άποψη της έκθεσης με έργα των Kader Attia, Thomas Struth, Rodrigo Torres και Brice Marden/ Φωτογραφία: Irene Y. Panagopoulos Collection
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Το Hellenic Centre του Λονδίνου φιλοξενεί την πρώτη έκθεση της Συλλογής Ειρήνης Παναγοπούλου εκτός Ελλάδας, με ένα βλέμμα στην Ελλάδα όπως τη φαντάστηκαν, θυμήθηκαν και επινόησαν ξανά οι καλλιτέχνες.

Στην Paddington Street, στη βρετανική πρωτεύουσα, ένα banner με το πορτρέτο του λόρδου Βύρωνα δίνει τον τόνο στην είσοδο του Hellenic Centre. Εκεί παρουσιάζεται η έκθεση «Revisiting: Fernweh, or Nostalgia for Unknown Lands», σε επιμέλεια της Κατερίνας Χατζή.

Διαβάστε τη συνέντευξη της επιμελήτριας της έκθεσης, Κατερίνας Χατζή, στο Bovary.gr.

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