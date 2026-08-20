 Το πιο συχνό λάθος με την κρέμα ματιών -Τρεις επιλογές για ενυδάτωση, λάμψη και αντιγήρανση - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το πιο συχνό λάθος με την κρέμα ματιών -Τρεις επιλογές για ενυδάτωση, λάμψη και αντιγήρανση

Φωτογραφία: Getty Images
Φωτογραφία: Getty Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η περιοχή των ματιών είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και συχνά αποκαλύπτει πρώτη τα σημάδια του χρόνου, την ξηρότητα, τις λεπτές γραμμές και την κούραση.

Γι' αυτό και η φροντίδα της αξίζει μια ξεχωριστή θέση στη ρουτίνα ομορφιάς, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι χρειάζεται μια διαφορετική κρέμα για κάθε ανάγκη ή ηλικία. Η επιδερμίδα γύρω από τα μάτια είναι λεπτότερη και μπορεί να ερεθιστεί πιο εύκολα, γεγονός που κάνει την επιλογή των προϊόντων ιδιαίτερα σημαντική.

Η απάντηση δεν είναι ίδια για όλες. Μια ειδική κρέμα ματιών μπορεί να είναι χρήσιμη όταν υπάρχει συγκεκριμένη ανάγκη, όπως έντονη ξηρότητα, λεπτές γραμμές, πρήξιμο ή μαύροι κύκλοι. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητα ένα προϊόν που πρέπει να προστεθεί αυτομάτως στη ρουτίνα κάθε γυναίκας.

Δείτε το λάθος που κάνουμε με την κρέμα ματιών στο Bovary.gr

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