Γιατί οι σύγχρονες μητέρες αισθάνονται διαρκώς εξαντλημένες και πιεσμένες να τα κάνουν όλα; - iefimerida.gr

Οι σημερινές μητέρες καλούνται να ανταποκριθούν ταυτόχρονα σε πολλούς ρόλους.

Για παράδειγμα καλούνται να είναι παρούσες για τα παιδιά τους, να στηρίζουν τη σχέση τους, να εξελίσσονται επαγγελματικά και να βρίσκουν χρόνο για τον εαυτό τους. Αυτή η διαρκής προσπάθεια να τα προλαβαίνουν όλα έχει οδηγήσει σε ένα όλο και πιο έντονο φαινόμενο που δεν είναι άλλο από την εξάντληση των σύγχρονων μαμάδων.

Όπως εξηγεί η κοινωνιολόγος Μάρτα Καμπαγιέρο, δεν πρόκειται απλώς για μια προσωπική αίσθηση κόπωσης, αλλά για ένα «πλήρως τεκμηριωμένο δομικό φαινόμενο».

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