 Στρογγυλή, V-neck ή χαμόγελο; Το μυστικό για να βρείτε τη λαιμόκοψη που κολακεύει τη σιλουέτα σας - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Στρογγυλή, V-neck ή χαμόγελο; Το μυστικό για να βρείτε τη λαιμόκοψη που κολακεύει τη σιλουέτα σας

Στρογγυλή, V-neck ή χαμόγελο; Ποια λαιμόκοψη κολακεύει περισσότερο κάθε σωματότυπο
Φωτογραφία: IG @sophia_geiss
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Από την κλασική στρογγυλή μέχρι τη λαιμόκοψη σε σχήμα V και το χαμόγελο, κάθε σχέδιο μπορεί να αναδείξει διαφορετικά σημεία του σώματος και να αλλάξει οπτικά τις αναλογίες της σιλουέτας.

Όταν επιλέγουμε ένα ρούχο, συνήθως δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στη γραμμή, στο χρώμα και στο ύφασμά του. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που πολλές φορές παραβλέπουμε, παρόλο που μπορεί να επηρεάσει το πώς δείχνει ένα κομμάτι επάνω μας.

Δείτε ποια λαιμόκοψη ταιριάζει στον σωματοτυπό σας στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ σωματότυπος ΛΑΙΜΟΚΟΨΗ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ