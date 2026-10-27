Στρογγυλή, V-neck ή χαμόγελο; Το μυστικό για να βρείτε τη λαιμόκοψη που κολακεύει τη σιλουέτα σας - iefimerida.gr

Από την κλασική στρογγυλή μέχρι τη λαιμόκοψη σε σχήμα V και το χαμόγελο, κάθε σχέδιο μπορεί να αναδείξει διαφορετικά σημεία του σώματος και να αλλάξει οπτικά τις αναλογίες της σιλουέτας.

Όταν επιλέγουμε ένα ρούχο, συνήθως δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στη γραμμή, στο χρώμα και στο ύφασμά του. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη ένα στοιχείο που πολλές φορές παραβλέπουμε, παρόλο που μπορεί να επηρεάσει το πώς δείχνει ένα κομμάτι επάνω μας.

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