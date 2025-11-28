 Αυτή είναι η αγαπημένη «στολή» των supermodels για τις γιορτές -Τρία κομμάτια Mango για να την αντιγράψετε - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Αυτή είναι η αγαπημένη «στολή» των supermodels για τις γιορτές -Τρία κομμάτια Mango για να την αντιγράψετε

Κέιτ Μος
Κέιτ Μος/ Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Με τρία κομμάτια από τα Mango θα υιοθετήσετε τη «στολή» που αγαπούν τα supermodels για τις πιο γιορτινές εμφανίσεις τους.

Αν και ο Δεκέμβριος δεν έχει καν ξεκινήσει, το εορταστικό σύνολο για τις γιορτές του 2025 έχει κάνει ήδη την εμφάνισή του και είναι το πιο αγαπημένο των διάσημων supermodels. Πρωταγωνίστρια των πρώτων εμφανίσεων; Η Κάια Γκέρμπερ, η οποία, μέσα από τη νέα της εμφάνιση με Mango γούνα, επαναφέρει μια φόρμουλα που η Κέιτ Μος καθιέρωσε στα τέλη των 90s και επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ.

Η λεγόμενη «στολή της Χριστουγεννιάτικης περιόδου» αποτελείται από τρία απλά αλλά πανίσχυρα στοιχεία -ένα κοντό παλτό από συνθετική γούνα, ένα μικρό μαύρο φόρεμα (το κλασικό LBD) και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνα, μυτερές slingback γόβες.

Δείτε τρία κομμάτια από τα Mango για να υιοθετήσετε το look στο Bovary.gr.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ supermodels Mango κομμάτια γιορτές

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ