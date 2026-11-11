 Το απρόσμενο στοιχείο που μεταμορφώνει την εικόνα της κουζίνας -Δείχνει πιο φιλόξενη και προσεγμένη - iefimerida.gr
ΓΥΝΑΙΚΑ

Το απρόσμενο στοιχείο που μεταμορφώνει την εικόνα της κουζίνας -Δείχνει πιο φιλόξενη και προσεγμένη

Το απρόσμενο διακοσμητικό αξεσουάρ που μεταμορφώνει την κουζίνα στο πιο ζεστό και φιλόξενο δωμάτιο του σπιτιού
Κουζίνα/ Φωτογραφία: Unsplash
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κάποτε προνόμιο του σαλονιού, αυτό το αντικείμενο κατακτά πλέον και την κουζίνα. Πλενόμενο ή ζεστό, είναι το νέο αντικείμενο του πόθου που αποδεικνύεται και απολύτως πρακτικό.

Καθώς η κουζίνα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στο σπίτι, αξίζει να της δώσουμε την ίδια πινελιά χαρακτήρα που δίνουμε στο σαλόνι. Ένα καλά επιλεγμένο αντικείμενο μπορεί να ανεβάσει σε άλλο επίπεδο έναν χώρο που αρχικά προοριζόταν μόνο για το μαγείρεμα.

Δείτε ποιο αντικείμενο αναβαθμίζει την κουζίνα στο Bovary.gr.

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