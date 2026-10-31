Στοά Αρσακείου: Το νέο γαστρονομικό στέκι της Αθήνας για σουβλάκι, λουκουμάδες και κρασί - iefimerida.gr

Ένα από τα πιο ιστορικά και εμβληματικά σημεία της Αθήνας επιστρέφει στο προσκήνιο, αποκτώντας νέα ζωή μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολυχώρου γαστρονομίας και πολιτισμού.

Η Στοά Αρσακείου μεταμορφώνεται σε ένα ξεχωριστό γαστρονομικό στέκι, όπου οι αγαπημένες γεύσεις της ελληνικής παράδοσης συναντούν τη σύγχρονη κουλτούρα του street food, δημιουργώντας έναν προορισμό για κάθε στιγμή της ημέρας. Από λαχταριστό σουβλάκι και αφράτους λουκουμάδες μέχρι κρασί και ενδιαφέρουσες γαστρονομικές προτάσεις, οι επιλογές είναι πολλές. Εμείς περιηγηθήκαμε στη στοά και ξεχωρίσαμε τα σημεία και τις γεύσεις που αξίζει να βάλετε στη λίστα σας για την επόμενη έξοδό σας στο κέντρο της Αθήνας.

Δείτε στο Bovary.gr τα στέκια της Στοάς Αρσακείου