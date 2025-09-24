 Το απλό στιλιστικό κόλπο της Ναόμι Γουότς -Το αξεσουάρ που δίνει φρέσκο αέρα στη ζακέτα - iefimerida.gr
Το απλό στιλιστικό κόλπο της Ναόμι Γουότς -Το αξεσουάρ που δίνει φρέσκο αέρα στη ζακέτα

Η Ναόμι Γουότς εμπνέει με τις επιλογές της σε παλτό
Φωτογραφία: Getty/ Ideal Image
Το μυστικό της Ναόμι Γουότς στο ντύσιμό της ήταν εκείνο που εντυπωσίασε ήταν το πετυχημένο update μίας απλής ζακέτας.

Η Ναόμι Γουότς απαθανατίστηκε κατά τη διάρκεια της βόλτας με τον σκύλο της. Εκείνο βέβαια που παρατηρεί κανείς, είναι το ντύσιμό της. Με μία κίνηση, ένα τρικ θα έλεγε κανείς, κατάφερε να μετατρέψει μία απλή ζακέτα σε ένα fashion statement το οποίο εν τέλει απογείωσε το συνολικό της look. Η αλήθεια είναι πως με την άφιξη του φθινοπώρου, η ζακέτα αναδεικνύεται σε πρωταγωνίστρια της γκαρνταρόμπας μας, συνοδεύοντας τις εμφανίσεις μας με άνεση και κομψότητα.

Συχνά, όμως, την υποτιμούμε θεωρώντας την υπερβολικά απλή για να εντυπωσιάσει. Κι όμως, η Naomi Watts έρχεται να αποδείξει ότι μια ζακέτα μπορεί να γίνει το πιο στιλάτο κομμάτι του look, αρκεί να συνδυαστεί σωστά.

