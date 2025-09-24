Ο Στέλιος Μάινας με τη σύζυγό του, Κάτια Σπερελάκη, στο Ηρώδειο -Η κοινή εμφάνιση μετά από καιρό - iefimerida.gr

Ο Στέλιος Μάινας και η Κάτια Σπερελάκη πραγματοποίησαν μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους στο Ηρώδειο.

Το ζευγάρι, που μετρά πάνω από τρεις δεκαετίες γάμου, έχει επιλέξει συνειδητά να κρατά χαμηλούς τόνους και να προστατεύει την ιδιωτική του ζωή, μακριά από τη δημοσιότητα που συχνά συνοδεύει τον χώρο της υποκριτικής.

Για αυτή τη μοναδική έξοδο, οι δύο ηθοποιοί βρέθηκαν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού προκειμένου να παρακολουθήσουν την παράσταση «Ηλέκτρα». Στον εμβληματικό χώρο κάτω από την Ακρόπολη απόλαυσαν την ερμηνεία της Ιωάννας Παππά και της Λουκίας Μιχαλοπούλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

