Πώς να στεγνώνετε τα μάλλινα πουλόβερ χωρίς να ξεχειλώνουν -Το απλό κόλπο των ειδικών

Ιδιαίτερη φροντίδα χρειάζονται τα μάλλινα πουλόβερ. Το πιο συνηθισμένο λάθος είναι το στέγνωμα που αλλοιώνει τη φόρμα τους.

Σύμφωνα με τους ειδικούς στη φροντίδα των υφασμάτων, το κρέμασμα ενός βρεγμένου μάλλινου πουλόβερ σε κρεμάστρα ή απλώστρα δεν είναι η κατάλληλη επιλογή. Αντίθετα, υπάρχει μια απλή μέθοδος που βοηθά στη διατήρηση του σχήματος, της υφής και της απαλότητάς του.

Δείτε το λάθος στο στέγνωμα που καταστρέφει τα πουλόβερ στο Bovary.gr