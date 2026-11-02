Ο Σταύρος Γαρδέρης σχολίασε την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για τα γενέθλιά της -Ο άγνωστος γάμος τους το 1989 - iefimerida.gr

Ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση της Ελένης Μενεγάκη για τα γενέθλιά της έφερε ξανά στο προσκήνιο μια λιγότερο γνωστή ιστορία από την προσωπική της ζωή: τον πρώτο της γάμο με τον Σταύρο Γαρδέρη, στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η Ελένη Μενεγάκη γιόρτασε στις 29 Οκτωβρίου τα 57α γενέθλιά της, έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, συγκεντρώνοντας πλήθος ευχών από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές της.

Ανάμεσα σε εκείνους που θέλησαν να της ευχηθούν ήταν και ο πρώτος της σύζυγος, Σταύρος Γαρδέρης, με τον οποίο είχε παντρευτεί το 1989, αρκετά χρόνια πριν καθιερωθεί στην ελληνική τηλεόραση.

«Γεια σου Ελένη… Χρόνια σου πολλά… Ποιος να μας το έλεγε ότι μετά από 40 χρόνια θα επικοινωνώ μαζί σου με μήνυμα… Όμως έστω και έτσι, να είσαι καλά και πάνω απ’ όλα ευτυχισμένη…», έγραψε ο ίδιος.

Η Ελένη Μενεγάκη δεν απάντησε δημόσια στο σχόλιό του, ωστόσο έκανε like στην ευχή του.

Διαβάστε για τη γνωριμία της Ελένης Μενεγάκη με τον Σταύρο Γαρδέρη στο Bovary.gr.