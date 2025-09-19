Η Σταματίνα Τσιμτσιλή βρήκε το πιο στιλάτο τοπ για το φθινόπωρο στα Zara -Ταιριάζει με παντελόνι και φούστα - iefimerida.gr

Το off-shoulder Zara top που φόρεσε πρόσφατα η Σταματίνα Τσιμτσιλή θα αναβαθμίσει κάθε office look και όχι μόνο.

Το φθινόπωρο έχει μπει για τα καλά και μαζί του φέρνει τη διάθεση να ανανεώσουμε τη γκαρνταρόμπα μας, επενδύοντας σε κομμάτια που συνδυάζουν άνεση και διαχρονικό στιλ. Ένα από αυτά είναι το off-shoulder top από τα Zara που φόρεσε πρόσφατα η Σταματίνα Τσιμτσιλή, δείχνοντας πώς ένα σύγχρονο, κομψό σχέδιο μπορεί να γίνει η πιο ενημερωμένη πρόταση για την εποχή.

Η παρουσιάστρια του «Happy Day» μοιράζεται συχνά τα καθημερινά της looks στο Instagram, χαρίζοντας άφθονη έμπνευση στις γυναίκες που αναζητούν μοντέρνες, αλλά και πρακτικές ιδέες. Στη συγκεκριμένη εμφάνιση, διάλεξε ένα off-shoulder top σε ουδέτερη απόχρωση, το οποίο συνδύασε με ανοιχτόχρωμη wrap denim φούστα, δημιουργώντας ένα outfit που ισορροπεί ανάμεσα στη θηλυκότητα και το επαγγελματικό ύφος. Το αποτέλεσμα είναι ιδανικό για ένα γεμάτο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τόσο meetings όσο και απογευματινές εξόδους.

