Αντί για πουκάμισο: Η κομψή μπλούζα Zara της Σταματίνας Τσιμτσιλή είναι ό,τι πρέπει για το γραφείο -Στα 26 ευρώ - iefimerida.gr

Αντί για πουκάμισο: Η κομψή μπλούζα Zara της Σταματίνας Τσιμτσιλή είναι ό,τι πρέπει για το γραφείο -Στα 26 ευρώ

Φωτογραφία Instagram/stam_tsimtsili
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως το αληθινό στιλ κρύβεται στην απλότητα και τη διακριτική κομψότητα, χωρίς να απαιτεί υπερβολές ή υψηλό κόστος.

Με μια εμφάνιση που παντρεύει τη διαχρονική κομψότητα με σύγχρονες γραμμές, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα σύνολο που ξεχωρίζει για την απλότητα και την ευελιξία του. Για τη συγκεκριμένη εμφάνιση, εμπιστεύτηκε ένα total look από τα Zara, με σατέν υφές και αποχρώσεις που αποπνέουν χειμωνιάτικη φινέτσα.

Το σύνολο περιλάμβανε ένα πουκάμισο χωρίς κουμπιά, με φαρδιά μανίκια που χάριζαν κίνηση και κομψότητα, συνδυασμένο με μαύρη μίνι φούστα με διακριτική δαντέλα στο τελείωμα. Η επιλογή του διάφανου μαύρου καλσόν με slingback γόβες ολοκλήρωσε το look με θηλυκή ισορροπία.

